У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси

Рано-вранці 11 липня у Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який в народі іменують "міст Кличка", знову утворилася тріщина. На цей раз пошкодження були знайдені не на склі, а біля основи одного з огороджень. Також значно ослабли троси.

Неприємне ушкодження виявила знімальна група Інформатор.

Міст Кличко. Фото: Інформатор

Тріщина розміром з палець з'явилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують інше огородження ослабли і провисли. Крім цього видно зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

З-за чого це сталося і чи впливає це на зниження стійкості шляхопроводу — невідомо. Інформатор продовжить стежити за цією ситуацією і при появі нових подробиць буде інформувати вас. <iframe width="700" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/M6pWlO4dsyw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen">

Як повідомлялося, доступ до скляних конструкцій "мосту Кличка" закритий вже більше 40 днів.

Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. На думку Кличка, скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсії.

Тим часом у КМДА стверджують, що будкомпанія замінює скла на новому пішохідному мосту за власний рахунок. А можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР.

Наймасштабнішим проектом, який був реалізований в 2019 році київською владою, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Споруда з бетону і скла має довжину 210 м і ширину 6 м регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків.

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом. Між тим, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 млн гривень.