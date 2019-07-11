У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси

Рано-вранці 11 липня у Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який в народі іменують "міст Кличка", знову утворилася тріщина. На цей раз пошкодження були знайдені не на склі, а біля основи одного з огороджень. Також значно ослабли троси.\r\nНеприємне ушкодження виявила знімальна група Інформатор.\r\n\r\nМіст Кличко. Фото: Інформатор\r\nТріщина розміром з палець з'явилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують інше огородження ослабли і провисли. Крім цього видно зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.\r\nЗ-за чого це сталося і чи впливає це на зниження стійкості шляхопроводу — невідомо. Інформатор продовжить стежити за цією ситуацією і при появі нових подробиць буде інформувати вас.\r\n\r\nЯк повідомлялося, доступ до скляних конструкцій "мосту Кличка" закритий вже більше 40 днів.\r\nКличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. На думку Кличка, скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсії.\r\nТим часом у КМДА стверджують, що будкомпанія замінює скла на новому пішохідному мосту за власний рахунок. А можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР.\r\nНаймасштабнішим проектом, який був реалізований в 2019 році київською владою, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Споруда з бетону і скла має довжину 210 м і ширину 6 м регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків.\r\nУ той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом. Між тим, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 млн гривень.