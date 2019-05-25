Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень

Коммунальное предприятие КГГА "Инженерный центр" 23 мая объявил о намерении заключить с ООО "Спецстрой-Авто" договор на проведение дополнительных работ по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" стоимостью 73,81 миллиона гривень.\r\nОб этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".\r\nДля этой закупки была применена переговорная процедура, поскольку дополнительные работы технически связаны с первичным договором подряда стоимостью 255,57 млн грн, заключенным этими же сторонами 7 декабря 2018.\r\nВскоре после начала строительства мостового перехода КП "Инженерный центр" заказал корректировки проектной документации. 2 мая было получено положительный экспертный отчет по ней. Скорректированная проектная документация предусматривает дополнительные работы по строительству моста между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".\r\n\r\nувеличение количества свай переднего ряда с 7 до 11 шт, количества анкерных свай, с 2 до 5 шт .; при этом диаметр свай увеличился с 1,2 м до 1,5 м;\r\nизменение конструкции опоры пролетного строения на стояний 1 и 4;\r\nустройства подпорных стен ПС-1 - ПС-6;\r\nустройство внешних инженерных сетей и оборудования, наружного освещения;\r\nустройства фонтана с благоустройством прилегающей к нему территории в парке "Владимирская горка"\r\nувеличение объемов благоустройству и озеленению территории;\r\nизменение конструкции дорожной одежды пешеходно-велосипедного перехода;\r\nдополнительные объемы перекладки существующей сети дождевой канализации D = 300 мм.\r\n\r\nЗаказанные дополнительные работы должны быть выполнены до 30 августа этого года. Источник финансирования - средства городского бюджета.\r\nКак сообщалось, самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, станет строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". По данным презентаций, сооружение из бетона и стекла будет длиной 210 м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.\r\nНаучный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.\r\nРанее киевский мер Виталий Кличко заявил, что до конца весны в столице будет построен пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.