Гройсман розповів про плани щодо призначень губернаторів

Зеленський не вносив на погодження Кабінету Міністрів нових кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій після того, як Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Всі кадрові питання на сьогоднішній день урядом та Офісом Президента реалізовано так, як ми планували. Додаткових рішень із цього приводу ми не плануємо", - сказав він.

Так він відповів на запитання журналіста, коли планується призначення голів ОДА, які залишаються без керівників.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і відразу призначив їм тимчасові заміни.

Пізніше Зеленський звільнив двох губернаторів і також відразу призначив на заміну їх заступників.

Тим часом Зеленський заявляв про наміри змінити всіх губернаторів.