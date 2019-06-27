Зеленский уволил двух губернаторов и сразу назначил на замену их заместителей

Президент Владимир Зеленский, который намерен сменить всех губернаторов, уволил временно исполняющего обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Коваленко и назначил врио председателя Светлану Лобанову, а также он уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.\r\nОб этом говорится в указах №№464-465 и №№471-472 от 27 июня, передают Українськi Новини.\r\nНа уволенного Коваленко было возложено временное исполнение обязанностей председателя Кировоградской обладминистрации 11 июня указом Президента №383.\r\nНазначенная Лобанова родилась в 1962 году в Кировограде.\r\nОкончила Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (1984 г.), Украинскую академия внешней торговли (2000 г., по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента)\r\nВ апреле 2018 года она была назначена заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.\r\nУволенный Резниченко был назначен на должность губернатора Днепропетровской области Президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.\r\nНазначенный Дмитрий Батура занимал должность заместителя губернатора с февраля 2018 года.\r\nДо этого он руководил отделом антикоррупционной политики и прав человека в Днепропетровской облгосадминистрации.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.\r\nРанее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.