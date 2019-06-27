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27 июня 2019, четверг, 21:54 295
Президент 2019-06-27T22:11:17+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил двух губернаторов и сразу назначил на замену их заместителей

Зеленский уволил двух губернаторов и сразу назначил на замену их заместителей

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

Президент Владимир Зеленский, который намерен сменить всех губернаторов, уволил временно исполняющего обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Коваленко и назначил врио председателя Светлану Лобанову, а также он уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

Об этом говорится в указах №№464-465 и №№471-472 от 27 июня, передают Українськi Новини.

На уволенного Коваленко было возложено временное исполнение обязанностей председателя Кировоградской обладминистрации 11 июня указом Президента №383.

Назначенная Лобанова родилась в 1962 году в Кировограде.

Окончила Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (1984 г.), Украинскую академия внешней торговли (2000 г., по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента)

В апреле 2018 года она была назначена заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Уволенный Резниченко был назначен на должность губернатора Днепропетровской  области Президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.

Назначенный Дмитрий Батура занимал должность заместителя губернатора с февраля 2018 года.

До этого он руководил отделом антикоррупционной политики и прав человека в Днепропетровской облгосадминистрации.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.

Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.

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