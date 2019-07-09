Луценко за червень заробив до ставки ще 70 тисяч гривень

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за червень збереглася на рівні травневої і становила 107 027 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\nПри цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.\r\nПісля утримання податків і зборів Луценко отримав 86 157 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за травень збереглася на рівні квітневої і становила 105 017 гривень.\r\nУ квітні Луценка заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень зросла на 15 тис. гривень. Також зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.\r\nРаніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.\r\nТим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Юрія Луценка.