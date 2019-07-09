Луценко за червень заробив до ставки ще 70 тисяч гривень

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за червень збереглася на рівні травневої і становила 107 027 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 86 157 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за травень збереглася на рівні квітневої і становила 105 017 гривень.

У квітні Луценка заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень зросла на 15 тис. гривень. Також зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Юрія Луценка.