Луценко получил надбавку размером с оклад за высокие достижения в мае

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила 105 017 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 84 539 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко в апреле заработал 104,5 тыс. гривен при окладе в 37 тысяч. Зарплата Луценко за март выросла на 15 тыс. гривен. Также зарплата генпрокурора Луценко выросла на полмиллиона за год.

В декабре зарплата Луценко уменьшилась на 74 тыс. грн.

Тем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко, а НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.