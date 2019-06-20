Луценко получил надбавку размером с оклад за высокие достижения в мае

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила 105 017 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nПри этом оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.\r\nПосле удержания налогов и сборов Луценко получил 84 539 гривен.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко в апреле заработал 104,5 тыс. гривен при окладе в 37 тысяч. Зарплата Луценко за март выросла на 15 тыс. гривен. Также зарплата генпрокурора Луценко выросла на полмиллиона за год.\r\nВ декабре зарплата Луценко уменьшилась на 74 тыс. грн.\r\nТем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко, а НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.