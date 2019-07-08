Гривня продовжує впевнено зміцнюватися: долар і євро подешевшали

Після того, як експерти дали прогноз на третій квартал 2019 за курсом валют,

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 23,67 коп. до 28,6823 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,7 коп. до 29,2348 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,5635 25,9132 28,6823 29,2348 3,63 4,19 Максимальний 25,6800 26,3000 28,9000 29,7000 3,97 5,00 Мінімальний 25,4000 25,8000 28,4000 29,0000 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали.

Перед вихідними долар і євро впали в обмінниках, а гривня злетіла.

Тим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.