Гривня продовжує впевнено зміцнюватися: долар і євро подешевшали

Після того, як експерти дали прогноз на третій квартал 2019 за курсом валют, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 липня на 10,41 коп. до 25,9132 UAH\/USD, курс купівлі - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 23,67 коп. до 28,6823 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 20,7 коп. до 29,2348 UAH \/ EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,5635\r\n25,9132\r\n28,6823\r\n29,2348\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,6800\r\n26,3000\r\n28,9000\r\n29,7000\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,4000\r\n25,8000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали.\r\nПеред вихідними долар і євро впали в обмінниках, а гривня злетіла.\r\nТим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.