Волкер пояснив нарощування Росією військ біля кордонів з Україною ротацією

Нарощування військ Росією на кордоні з Україною є частина ротації.

Про це заявив в інтерв'ю "Голос Америки" спецпредставник США Курт Волкер.

"Стосовно розміщення військ з російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування", - вважає Волкер.

Нагадаємо, в Міноборони не раз відзначали нарощування Росія свої війська біля кордонів України.

9 червня в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше не раз зривали бойовики.

4 липня в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.

Раніше українські військові закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці.

6 липня бойовики обстріляли українських військових з забороненої артилерії і мінометів.