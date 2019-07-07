Волкер пояснив нарощування Росією військ біля кордонів з Україною ротацією

Нарощування військ Росією на кордоні з Україною є частина ротації.\r\nПро це заявив в інтерв'ю "Голос Америки" спецпредставник США Курт Волкер.\r\n"Стосовно розміщення військ з російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування", - вважає Волкер.\r\nНагадаємо, в Міноборони не раз відзначали нарощування Росія свої війська біля кордонів України.\r\n9 червня в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше не раз зривали бойовики.\r\n4 липня в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.\r\nРаніше українські військові закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці.\r\n6 липня бойовики обстріляли українських військових з забороненої артилерії і мінометів.\r\n