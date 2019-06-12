Военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке

Военнослужащие двадцать четвёртой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Теперь к временно оккупированным Александровке и Донецку от 100 до 250 метров.

Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.

Об этом рассказывал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий, пишет "Армия.FM"

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоит на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует ", - заявил Ильницкий.

Как сообщали Українські Новини, украинские десантники взяли под контроль "дерзкую" высоту у Водяного.

Ранее ВСУ взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе.

Кроме того, украинские военные взяли под контроль еще один поселок в Луганской области.