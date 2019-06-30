ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на сайте организации, передают Українськi Новини.

СММ сообщает, что 29 июня получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось, что украинские вооруженные силы завершили разведение в согласованном районе разъединения под Станицей Луганской.

30 июня СММ получила письмо от вооруженных формирований в неподконтрольных украинской власти районах Луганской области, в котором сообщалось, что они завершили разведение в согласованном районе около Станицы Луганской.

26 июня миссия наблюдала за началом процесса разведения, когда военнослужащие украинских вооруженных сил и члены вооруженных формирований покидали свои передовые позиции вместе со своим оружием и покидали зону разведения.

В последующие дни СММ зафиксировала, что украинские вооруженные силы и вооруженные формирования освободили другие позиции в районе разведения.

Миссия также зафиксировала, что украинские вооруженные силы начинают демонтировать свои передовые укрепления и проводить работы по разминированию; вооруженные формирования также демонтируют навес и убирают некоторые бетонные блоки в зоне разведения, а также начинают создание новой инфраструктуры за пределами зоны разъединения.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) сообщил, что украинские военнослужащие начали отход с позиций около Станицы Луганской в рамках разведения сил и средств.

27 июня пресс-центр ООС сообщил, что боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской в Луганской области.