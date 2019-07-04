В ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения

Мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны после того, как было проведено разведение сил. Об этом сказано на официальной странице миссии в Twitter в четверг, 4 июля.\r\n"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.\r\n\r\nОзброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської. #ОБСЄ pic.twitter.com\/KGK5gnvqne\r\n— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.\r\nВладимир Зеленский отреагировал на обстрел медицинского авто при эвакуации медиками раненого в ООС.\r\nРанее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.\r\nТем временем в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.