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04 июля 2019, четверг, 14:35 47
Силовые структуры 2019-07-04T14:35:29+03:00
Українські Новини
В ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения

В ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения

В районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны. Фото: @OSCE_SMM
В районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны. Фото: @OSCE_SMM

Мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны после того, как было проведено разведение сил. Об этом сказано на официальной странице миссии в Twitter в четверг, 4 июля.

"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел медицинского авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Ранее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.

Тем временем в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.

Больше новостей о: ОБСЕ война на Донбассе линия разграничения разведение сил ООС

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