В ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения

В районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны. Фото: @OSCE_SMM

В районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны. Фото: @OSCE_SMM

Мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны после того, как было проведено разведение сил. Об этом сказано на официальной странице миссии в Twitter в четверг, 4 июля.

"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.

Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської. #ОБСЄ pic.twitter.com/KGK5gnvqne — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

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