Боевики в очередной раз сорвали разведение сил возле Станицы Луганской, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики в очередной раз сорвали запланированное на 16 июня разведение сил и средств возле Станицы Луганской Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"8 июня с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Николаевка в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия", - сказано в нем.

Согласно сообщению, данный факт демонстрирует нежелание вооруженных формирований соблюдать "минские соглашения" по разведению сил и средств на данном участке местности, поскольку соглашением определено, что разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в течение семи суток.

Таким образом, датой следующего разведения сил и средств на участке "Станица Луганская" может быть 17 июня, только при условии сохранения режима тишины к указанному сроку.

Как сообщали Українські Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 8 июня, 1 военнослужащий травмирован.

Ранее боевики 12 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 7 июня, 2 военнослужащих погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

По последней информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных.