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07 июля 2019, воскресенье, 08:05 61
Силовые структуры 2019-07-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенной артиллерии и минометов

Боевики обстреляли украинских военных из запрещенной артиллерии и минометов

За прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Отмечается, что боевики открывали огонь по украинским военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще четыре - боевое травмирование.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил: два раза вблизи Широкино, у Лебединского, дважды неподалеку Марьинки, три раза на окраине Павлополя, дважды в районе населенного пункта Богдановка, вблизи Водяного, два раза у Гнутово, неподалеку Старогнатовки, окрестности Пищевика, в районе населенного пункта Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции украинских военных обстреляли 10 раз: вблизи Хутора Свободного, вблизи Новотошковского, дважды неподалеку Новолуганского, окрестности Зайцева, вблизи Новгородского, два раза у Южного, неподалеку Светлодарска, окрестности населенного пункта Шуми.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, после существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.

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