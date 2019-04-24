Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны

Министерство обороны заявляет, что Россия наращивает свои войска у границ Украины и тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи министра обороны Степана Полторака с министром обороны Дании Клайсом Хйортом Фредериксеном, передают Українськi Новини.

"Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины. При таких условиях главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепление обороноспособности путем внедрения оборонной реформы", - сказал украинский министр.

Полторак отметил важность поддержания диалога на высшем военно-политическом уровне с Данией и выразил благодарность за политическую, финансовую, экономическую и материально-техническую поддержку Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля боевики снова нарушили режим прекращения огня, погиб военный.

Ранее 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

Тем временем из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.