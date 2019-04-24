подписаться на рассылку
26.65 26.95
29.75 30.35
˟
ONLINE
Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 11:37 2259
Силовые структуры 2019-04-24T11:38:03+03:00
Українські Новини
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны

Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны

Российские военные. Фото: delfi.ee
Российские военные. Фото: delfi.ee

Министерство обороны заявляет, что Россия наращивает свои войска у границ Украины и тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи министра обороны Степана Полторака с министром обороны Дании Клайсом Хйортом Фредериксеном, передают Українськi Новини.

"Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины. При таких условиях главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепление обороноспособности путем внедрения оборонной реформы", - сказал украинский министр.

Полторак отметил важность поддержания диалога на высшем военно-политическом уровне с Данией и выразил благодарность за политическую, финансовую, экономическую и материально-техническую поддержку Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля боевики снова нарушили режим прекращения огня, погиб военный.

Ранее 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

Тем временем из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

Больше новостей о: Минобороны Российские военные война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

Архив
Новости
Главный полицейский Одесской области подал в отставку 12:17
Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ, - митрополит Антоний 12:05
Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева 12:04
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
Киевстар продемонстрировал базовую станцию для сетей 5G 11:50 Пресс-релиз
больше новостей
Гройсман высказался о запрете экспорта российской нефти в Украину 10:46
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку 10:46
У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой 17:33
больше новостей
Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи 12:50
Аэропорт
Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск" 13:13
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане, не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада 12:55 Фото
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok