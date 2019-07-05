Курс рубля в київських обмінниках впав перед вихідними

У п'ятницю, 5 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на четвер, 4 липня, впав на 2 копійки і становить 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу також впав на 6 копійок і склав 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,65 4,21 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.

Перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют.

Тим часом, перед вихідними долар і євро обвалилися в обмінниках.