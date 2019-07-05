Курс рубля в київських обмінниках впав перед вихідними

У п'ятницю, 5 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на четвер, 4 липня, впав на 2 копійки і становить 3,63 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу також впав на 6 копійок і склав 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,65\r\n\r\n\r\n4,21\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.\r\nПеред вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют.\r\nТим часом, перед вихідними долар і євро обвалилися в обмінниках.