Дружина Клімкіна очолює в Адміністрації Зеленського департамент зовнішньої політики

Дружина міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який обурив Володимира Зеленського, якого Президент закликав притягнути до дисциплінарної відповідальності, Марина Михайленко продовжує очолювати департамент зовнішньої політики Адміністрації Президента.

Про це Українським Новинам повідомили в головному департаменті зовнішньої політики і європейської інтеграції Адміністрації.

"Так, вона працює на посаді (заступника керівника головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції - керівника департаменту зовнішньої політики)", - сказали в приймальні департаменту.

Водночас зв'язатися з самою Михайленко протягом робочого дня агентству не вдалося.

Михайленко займала дану посаду в Адміністрації Президента Петра Порошенка і продовжує працювати в Адміністрації Зеленського.

Чи була вона переведена в Офіс Президента у зв'язку з реорганізацією Адміністрації не відомо.

Марина Михайленко вказана дружиною в Декларації про доходи Павла Клімкіна.

А своє місце роботи сама Михайленко вказувала в своїй щорічній Декларації.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня Зеленський публічно обурився діями МЗС, яке без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів. За даними ЗМІ, Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.

Після заяви Зеленського прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за те, щоб Клімкін пішов у відпустку і був призначений виконуючий обов'язки міністра за поданням Президента.

У понеділок Клімкін вирішив піти у політичну відпустку для створення справжньої команди. У свою чергу Зеленський направив у понеділок лист прем'єру з проханням притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, а також заявив, що повторно направить у парламент подання про звільнення міністра.

Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна за пропозицією Президента. Зеленський пропонує призначити міністром закордонних справ заступника глави своєї Адміністрації (тепер Офісу) Вадима Пристайка.