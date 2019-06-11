підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 16:03 25
Президент 2019-06-11T16:05:37+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Підписано подання на звільнення генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка", - сказав він.

Рябошапка додав, що незважаючи на внесені в законодавство зміни про те, що генпрокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру говорять зворотне.

"Президент підписав подання на звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - повідомив також заступник глави Адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Куцика, а замість нього призначив його заступника Борзова.

Тим часом, Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.

Більше новин про: Володимир Зеленський Павло Клімкін Юрій Луценко

Архів
Новини
Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій 16:18
Кличко показав відео, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі Києва 16:17
Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка 16:03
У Дніпрі евакуювали тисячи людей з 128 об'єктів 15:39
Парубій не передав Конституційному суду список депутатів коаліції 15:33
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok