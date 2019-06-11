Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Підписано подання на звільнення генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка", - сказав він.

Рябошапка додав, що незважаючи на внесені в законодавство зміни про те, що генпрокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру говорять зворотне.

"Президент підписав подання на звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - повідомив також заступник глави Адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Куцика, а замість нього призначив його заступника Борзова.

Тим часом, Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.