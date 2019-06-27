Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків

Президент Володимир Зеленський обурений тим, що Міністерство закордонних справ без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.\r\nПро це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Я, як Президент України, дізнаюся інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету... Я говорю про отриману від РФ ноту про повернення наших моряків і про відповідь ноті, яку відправило МЗС", - сказав він.\r\nЗеленський додав, що міністр закордонних справ Павло Клімкін "не вважає за потрібне" обговорювати такі питання з ним.\r\n"Я не розумію, кому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави, коли це компетенція Президента. Я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України", - сказав він.\r\nЗ його слів, дії МЗС можуть поставити під загрозу повернення моряків.\r\nЗеленський закликав МЗС публічно пояснити свої дії.\r\nВін також обурився бездіяльністю парламенту з кадрових питань, у тому числі про звільнення Клімкіна, який публічно підтвердив бажання піти у відставку.\r\nЯк стверджує на своїй сторінці в соцмережі Facebook спікер російського МЗС Марія Захарова, МЗС України відмовився від звільнення українських моряків за запропонованою Москвою процедурою.\r\n\r\nПісля заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.\r\n25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.