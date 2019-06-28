Гройсман підтримав відставку Клімкіна і йому байдуже, хто буде на посаді голови МЗС

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1 + 1", передають Українські Новини.

"Нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Климкіна, запропонує йому йти у відставку на кілька місяців, а я її йому підпишу. Я готовий використовувати свої повноваження як прем'єр-міністр і внести будь-яку кандидатуру на позицію першого заступника міністра закордонних справ, який буде виконувати обов'язки, але нехай цю кандидатуру запропонує Президент. Мені все одно, хто буде призначений, мені важливо, що він буде робити", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що це може бути альтернативним рішенням, коли Верховна Рада відмовляється призначити кандидатуру міністра.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Зеленський заявив, що обурений тим, що Міністерство закордонних справ без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади глави МЗС. Раніше Зеленський пропонував міністру закордонних справ Павлу Клімкіну залишитися на посаді міністра закордонних справ.

6 червня Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.