Рада відмовилася звільнити Клімкіна

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

За прийняття проекту постанови №10367 проголосували 141 депутатів за мінімально необхідних 226, за №10346 - 137, передають Українські Новини.

17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку.

Вперше його було призначено міністром у червні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, в грудні того ж року Клімкіна перепризначили міністром закордонних справ.

В уряді Володимира Гройсмана він зберіг свою посаду.

Міністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Верховною Радою за поданням Президента.

Як повідомляли "Українські Новини", в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя Зеленський сказав, що пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ.

Представник Зеленського заявив, що президент не внесе в Раду кандидатуру на посаду глави Мзс до звільнення Клімкіна.