Рада відмовилася звільнити Клімкіна

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.\r\nЗа прийняття проекту постанови №10367 проголосували 141 депутатів за мінімально необхідних 226, за №10346 - 137, передають Українські Новини.\r\n17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку.\r\nВперше його було призначено міністром у червні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, в грудні того ж року Клімкіна перепризначили міністром закордонних справ.\r\nВ уряді Володимира Гройсмана він зберіг свою посаду.\r\nМіністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Верховною Радою за поданням Президента.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя Зеленський сказав, що пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ.\r\nПредставник Зеленського заявив, що президент не внесе в Раду кандидатуру на посаду глави Мзс до звільнення Клімкіна.