Клімкін йде в політичну відпустку

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив піти у відпустку.

Про це він написав на свій сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Дякую всім за підтримку і розуміння. Важливо, що ми не потрапили в російську пастку. Але вважаю, що внутрішні дискусії мають нас посилювати, а Росію - ослаблювати. Тому прийняв рішення піти в політичну відпустку", - написав Клімкін.

Він додав, що тепер у нього буде час на створення справжньої команди.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що обурений тим, що Міністерство закордонних справ без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна.

Після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер Офіс) Президента Вадима Пристайка.

ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.