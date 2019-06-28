Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків, - ЗМІ

Вчора Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру до голови МЗС Павла Клімкіна, який діє, за його словами, без погодження із Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована до РФ без погодження із Банковою. Однак події з ПАРЄ та скандал навколо моряків насправді є тісно пов’язаними, повідомляє "Європейська правда".

Терміново зібраний брифінг Володимира Зеленського та його вкрай емоційна реакція свідчили, що йдеться не про просту образу Зеленського на те, що йому не доповіли про чергову ноту МЗС. Заяви президента давали підстави припустити, що існував певний непублічний план, у який не вписувалися дії голови МЗС.

Видання чуло про існування такого плану, який є небезпечним для України, у західних партнерів ще до нинішнього конфлікту, а після нього – отримало підтвердження.

За ним звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості Заходу та Росії. І дарма, що Москва повинна була зробити це сама, за рішенням трибуналу ООН з морського права – за виконання цього рішення РФ виторгувала поступки від Заходу.

10 днів тому, під час візитів Зеленського до Парижа та Берліна, українському президентові дали зрозуміти, що на поступки доведеться йти, і Україна не має іншої опції, як із цим змиритися.

За цим планом, Захід повертає Росії повноваження у ПАРЄ без жодних, навіть найменших виняткiв. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків та допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. І, звісно – але України це вже не дуже стосується – Москва відновлює платежі до бюджету РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 мільйонів євро.

За заявою Клімкіна, Росія вимагає від України визнати, що моряки могли вчинити злочин і схиляє українців до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, а також запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.

Тим не менш Зеленський не хотів здати Крим тим, що "наїхав" на МЗС з цього питання.

За даними видання, навіть у команді Зеленського визнають, що з юридичної позиції нота-відповідь нашого МЗС росіянам була бездоганною.

Водночас те, як саме Клімкін відповів на претензії президента, викликає щонайменше подив.

Так, глава МЗС справді має право самостійно, без жодних погоджень, робити заяви чи підписувати документи від імені України. Але це не змінює норм конституції про те, що саме Президент "представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави". Подобається комусь конкретна людина, що обіймає посаду голови держави, чи ні – але це його зобов’язання.

"Далеко не всі дипломатичні ноти потрібно погоджувати з Банковою чи особисто із Зеленським, але з ключових питань такий діалог повинен бути. А те, що це питання напевно належить до ключових – не викликає сумніву", - пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ і що хтось в Офісі Президента банально попався в пастку. Гройсман підтримав відставку Клімкіна на кілька місяців і різко висловився про його дії.