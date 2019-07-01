Російський рубль після вихідних подорожчав в обмінниках Києва

Після довгих вихідних, 1 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на четвер, 27 червня, залишився без змін і становить 3,64 гривень за 10 рублів. Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,25 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 25 жовтня Національний банк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск нової банкноти в тисячу гривень не вплине на рівень інфляції.\r\nКрім того, в Україні з'являться нові монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\nНацбанк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.\r\nТим часом, на початку тижня готівкові долар і євро просіли.