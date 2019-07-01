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01 липня 2019, понеділок, 11:00 8
Фінанси 2019-07-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
Російський рубль після вихідних подорожчав в обмінниках Києва

Російський рубль після вихідних подорожчав в обмінниках Києва

Після довгих вихідних, 1 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на четвер, 27 червня, залишився без змін і становить 3,64 гривень за 10 рублів. Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,25 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,64 4,25
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, з 25 жовтня Національний банк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск нової банкноти в тисячу гривень не вплине на рівень інфляції.

Крім того, в Україні з'являться нові монети номіналом 5 і 10 гривень.

Нацбанк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

Тим часом, на початку тижня готівкові долар і євро просіли.

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