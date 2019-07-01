На початку тижня готівкові долар і євро просіли

Після того, як долар і євро просіли посеред робочого тижня, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 червня на 1,46% до 26,2863 UAH\/USD, курс покупки - на 1,27 коп. до 25,9838 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 2,11 коп. до 29,3509 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,06 коп. до 29,8572 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,9838\r\n26,2863\r\n29,3509\r\n29,8572\r\n3,64\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1000\r\n26,7000\r\n29,5500\r\n30,1500\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,9000\r\n26,1500\r\n29,0500\r\n29,6500\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня. \r\nНБУ послабив гривню після Дня Конституції: офіційний курс валют з понеділка.\r\nТим часом, регулятор продовжує скуповувати валюту на міжбанку.