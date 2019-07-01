На початку тижня готівкові долар і євро просіли

Після того, як долар і євро просіли посеред робочого тижня, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 червня на 1,46% до 26,2863 UAH/USD, курс покупки - на 1,27 коп. до 25,9838 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,11 коп. до 29,3509 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,06 коп. до 29,8572 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,9838 26,2863 29,3509 29,8572 3,64 4,25 Максимальний 26,1000 26,7000 29,5500 30,1500 4,05 5,00 Мінімальний 25,9000 26,1500 29,0500 29,6500 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

НБУ послабив гривню після Дня Конституції: офіційний курс валют з понеділка.

Тим часом, регулятор продовжує скуповувати валюту на міжбанку.