НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

Национальный банк в период с 24 по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке 44 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ купил 20 млн долларов путем использования механизма Matching.

Также регулятор купил 24 млн долларов по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 938,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 685,5 млн долларов.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 1 639 млн долларов, а продал - 231,43 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 249 млн долларов или 2,2% ВВП против дефицита в 79 млн долларов или 0,8% ВВП в мае 2018 года.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.