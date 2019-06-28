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28 июня 2019, пятница, 13:04 706
Кабмин 2019-06-28T13:10:35+03:00
Українські Новини
Конфликт Зеленского и МИДа: Гройсман резко высказался о действиях Климкина

Конфликт Зеленского и МИДа: Гройсман резко высказался о действиях Климкина

Владимир Гройсман. Фото:
Владимир Гройсман. Фото: "Делова столица"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает недопустимым ответ на ноту Министерства иностранных дел России без согласования с Президентом Владимиром Зеленским и главой правительства в то время, как также поддержал уход Климкина в отставку на несколько месяцев.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел - это креатура Президента Украины. На самом деле он был назначен по представлению Президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством Президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с Президентом, ни с премьер-министром, я считаю, недопустимо. Почему? Потому что за этим стоят судьбы людей. Это должно было быть обсуждено с Президентом", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что политики должны откладывать свои личные интересы для достижения стратегически важных целей для страны.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Зеленский заявил, что возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

Климкин ответил Зеленскому, что больше не будет ему помогать бороться с РФ и что кто-то в Офисе Президента банально попался в ловушку.

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