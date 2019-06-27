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27 июня 2019, четверг, 21:06 91 Документ
Внешняя политика 2019-06-27T21:12:57+03:00
Українські Новини
Кто-то в Офисе Президента банально попался в ловушку, - Климкин об освобождении моряков

Кто-то в Офисе Президента банально попался в ловушку, - Климкин об освобождении моряков

Министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: kherson.life
Министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: kherson.life

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков и, по его мнению, "кто-то в Офисе Президента банально попался в ловушку".

Об этом Климкин заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков, в том числе в рамках действующих и для нас, и для них многосторонних документов. Мы в курсе, что когда им действительно нужно, они этим спокойно пользуются. Ловушка была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался", - написал Климкин.

К своему сообщению Климкин прикрепил две дипломатические ноты.

Первую, российскую, он назвал примитивной ловушкой, вторая - украинский ответ, который "разоблачает скрытые мотивы РФ".

Климкин заявляет, что Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву.

"Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал он.

Он считает, что повестись на подобную дипломатическую ловушку - значит опорочить моряков, которые на протяжении полугода настаивают на том, что Россия не имеет права их судить.

"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - подчеркнул министр.

Он отметил, что МИД делает все, чтобы встреча Президента России Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом в Осаке была результативной и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой.

Документы: Pavlo Klimkin/FacebookДокументы: Pavlo Klimkin/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

Климкин ответил Зеленскому, что больше не будет ему помогать бороться з РФ.

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