Климкин ответил Зеленскому, что больше не будет ему помогать бороться з РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с Президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками, сообщает "Украинская правда".

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.

Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос издания, было ли личное отношение министра к Президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции".

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - добавил Климкин.

Также Климкин сказал, что может обсудить с Президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Как сообщали Українські Новини, МИД выразил протест России из-за невыполнения решения Морского трибунала.

Тем временем Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД.

Ранее Зеленский предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину остаться в должности министра иностранных дел.