Небо над Україною почорніє: ДСНС попередила про грози і шторм у деяких областях

Незважаючи на те, що спека готує реванш , рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов у південних і східних областях, а також - у Дніпропетровській області, які будуть супроводжуватись грозами, градом та шквалами.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі в південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град", - сказано в повідомленні.

Також в таких регіонах очікуються шквали 15-20 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, у День Конституції в Україні спекотно буде тільки на півдні, місцями дощ.

Напередодні, 27 червня, в Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі. Також через аномальний потоп і шквали людину під Києвом на смерть прибило деревом.

Крім того, злива в Києві повалила дерева на Кільцевій дорозі, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків.

Тим часом синоптик попередила про складну і контрастну погоду.