Небо над Україною почорніє: ДСНС попередила про грози і шторм у деяких областях

Незважаючи на те, що спека готує реванш, рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов у південних і східних областях, а також - у Дніпропетровській області, які будуть супроводжуватись грозами, градом та шквалами.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.\r\n"За даними Укргідрометцентру, 28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м\/с, вночі в південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град", - сказано в повідомленні.\r\nТакож в таких регіонах очікуються шквали 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у День Конституції в Україні спекотно буде тільки на півдні, місцями дощ.\r\nНапередодні, 27 червня, в Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі. Також через аномальний потоп і шквали людину під Києвом на смерть прибило деревом.\r\nКрім того, злива в Києві повалила дерева на Кільцевій дорозі, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків.\r\nТим часом синоптик попередила про складну і контрастну погоду.