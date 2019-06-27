В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде

В Украину из стран Прибалтики надвигается циклон Otto, который принесет с собой вдоль своего атмосферного фронта дожди, грозы, шквалы и другие метеорологические явления.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты - перед фронтом +30-ти и при +30-ти, а в тылу фронта +16...+19 градусов - и в отдельных районах его прохождения по Украине возможные сильные ливни, град и шквалы", - объяснила синоптик.\r\nТак, 27-го июня грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, а во второй половине дня - местами в центральной части Украины и в Одесской области. На востоке и на значительной части юга будет преобладать сухая погода.\r\nПо словам синоптика, температура воздуха, как правило, перед фронтом, "подскакивает", поэтому в четверг ожидается в течение дня +25...+30 градусов, на юге и востоке +28...+33 градуса.\r\n"После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20...+25 градусов", - сообщила Диденко.\r\nВ Киеве же 27-го июня предусматриваются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха в четверг еще будет достигать 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до +20...+22 градусов.\r\n"Важный нюанс! Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер, осторожно. Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие - голова, сосудистые заболевания, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью", - предупредила синоптик.\r\nПри этом, по ее словам, на выходных свежая погода удержится.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет холодный фронт с грозами.\r\nКроме того, синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.