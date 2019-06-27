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27 июня 2019, четверг, 06:00 3044 Карта
Жизнь 2019-06-27T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде

В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде

Гроза. Фото: irina_borodan/Instagram
Гроза. Фото: irina_borodan/Instagram

В Украину из стран Прибалтики надвигается циклон Otto, который принесет с собой вдоль своего атмосферного фронта дожди, грозы, шквалы и другие метеорологические явления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты - перед фронтом +30-ти и при +30-ти, а в тылу фронта +16...+19 градусов - и в отдельных районах его прохождения по Украине возможные сильные ливни, град и шквалы", - объяснила синоптик.

Так, 27-го июня грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, а во второй половине дня - местами в центральной части Украины и в Одесской области. На востоке и на значительной части юга будет преобладать сухая погода.

По словам синоптика, температура воздуха, как правило, перед фронтом, "подскакивает", поэтому в четверг ожидается в течение дня +25...+30 градусов, на юге и востоке +28...+33 градуса.

"После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20...+25 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве же 27-го июня предусматриваются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха в четверг еще будет достигать 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до +20...+22 градусов.

"Важный нюанс! Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер, осторожно. Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие - голова, сосудистые заболевания, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью", - предупредила синоптик.

При этом, по ее словам, на выходных свежая погода удержится.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет холодный фронт с грозами.

Кроме того, синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

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