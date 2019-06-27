Из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом, еще двое в больнице

1 человек погиб в Киевской области и 2 госпитализированы в Киеве из-за непогоды, вследствие которой залиты улицы и повалены деревья.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\n"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в Буче погиб 1 человек", - написано в нем.\r\nВ частности, в четверг в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м\/c, были повалены деревья и повреждены конструкции зданий в некоторых областях Украины.\r\nВ Киеве спасатели 15 раз выезжали, чтобы убрать поваленные деревья с автомобилей, 4 раза - с домов, несколько раз - с проезжих частей.\r\nПоваленные деревья. Фото: ГосЧС\r\nБригады скорой медицинской помощи госпитализировали женщину с ул. Антоновича и мужчину с Лесного проспекта.\r\nПо состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации последствий непогоды.\r\nЗатопленные улицы в Киеве. Фото: "Информатор"\r\nТакже проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Телиги и Щусева.\r\nКроме того, пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что в результате поднятия уровня воды в реке Лыбидь произошло подтопления въезда на автостанцию "Выдубичи", спасатели с помощью мотопомпы откачивают воду для освобождения проезда.\r\nВ результате перекрытия ливнестока мусором затопило переход в тоннеле на просп. Степана Бандеры под железнодорожной платформой "Зенит", ул. Ромена Роллана, на пересечении улиц Кирилловской и Сырецкой.\r\nПодтопление были ликвидированы гидротехническим службой.\r\nОтмечается, что сейчас в столице работают 48 бригад по ручной уборки, в дежурном режиме - около 150 дорожников.\r\nЗатопленные улицы в Киеве. Фото: "Информатор"\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили.\r\nТем временем синоптик предупредила украинцев о сложной и контрастной погоде.