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27 июня 2019, четверг, 18:55 15
Происшествия 2019-06-27T18:56:40+03:00
Українські Новини
Из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом, еще двое в больнице

Из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом, еще двое в больнице

Поваленные деревья. Фото: ГосЧС
Поваленные деревья. Фото: ГосЧС

1 человек погиб в Киевской области и 2 госпитализированы в Киеве из-за непогоды, вследствие которой залиты улицы и повалены деревья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в Буче погиб 1 человек", - написано в нем.

В частности, в четверг в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c, были повалены деревья и повреждены конструкции зданий в некоторых областях Украины.

В Киеве спасатели 15 раз выезжали, чтобы убрать поваленные деревья с автомобилей, 4 раза - с домов, несколько раз - с проезжих частей.

Поваленные деревья. Фото: ГосЧСПоваленные деревья. Фото: ГосЧС

Бригады скорой медицинской помощи госпитализировали женщину с ул. Антоновича и мужчину с Лесного проспекта.

По состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации последствий непогоды.

Затопленные улицы в Киеве. Фото: Затопленные улицы в Киеве. Фото: "Информатор"

Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Телиги и Щусева.

Кроме того, пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что в результате поднятия уровня воды в реке Лыбидь произошло подтопления въезда на автостанцию "Выдубичи", спасатели с помощью мотопомпы откачивают воду для освобождения проезда.

В результате перекрытия ливнестока мусором затопило переход в тоннеле на просп. Степана Бандеры под железнодорожной платформой "Зенит", ул. Ромена Роллана, на пересечении улиц Кирилловской и Сырецкой.

Подтопление были ликвидированы гидротехническим службой.

Отмечается, что сейчас в столице работают 48 бригад по ручной уборки, в дежурном режиме - около 150 дорожников.

Затопленные улицы в Киеве. Фото: Затопленные улицы в Киеве. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили.

Тем временем синоптик предупредила украинцев о сложной и контрастной погоде.

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