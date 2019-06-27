В День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь

В День Конституции, 28 июня, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, местами град, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков.\r\nТемпература ночью +18…+20 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n27 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+26 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дорог, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов.\r\nКроме того, после того, как весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, середина июня в столице также началась с температурных рекордов.