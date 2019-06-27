В Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили: последствия непогоды

В Киеве сильный ливень с грозой не только затопили улицы и повалили деревья и заборы, но и повредили обшивку на мосту Метро, которая обвалилась на дорогу и перекрыла целую полосу, а также свалила рекламные щиты. Об этом сообщает "Информатор".

Обшивку моста сорвали на съезде с моста Метро в сторону Левого берега.

Обшивка обвалилась на дорогу и перекрыла целую полосу, а также свалила рекламные щиты. Фото: Информатор

Также на Броварском проспекте упал рекламный щит прямо на движущийся автомобиль.

Упал рекламный щит на Броварском проспекте. Фото: Информатор

С первых минут грозы спасатели работают в усиленном режиме. По всему Киеву идет ликвидация последствий еще во время шторма.

На улице Николая Матеюка дерево завалилось на маршрутку.

Во время падения дерева на улице Казимира Малевича также пострадал человек. Информации о пострадавшем пока нет.

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