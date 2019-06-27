В Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили: последствия непогоды

В Киеве сильный ливень с грозой не только затопили улицы и повалили деревья и заборы, но и повредили обшивку на мосту Метро, которая обвалилась на дорогу и перекрыла целую полосу, а также свалила рекламные щиты. Об этом сообщает "Информатор".\r\nОбшивку моста сорвали на съезде с моста Метро в сторону Левого берега.\r\nОбшивка обвалилась на дорогу и перекрыла целую полосу, а также свалила рекламные щиты. Фото: Информатор\r\nТакже на Броварском проспекте упал рекламный щит прямо на движущийся автомобиль.\r\n\r\n\r\n\r\nУпал рекламный щит на Броварском проспекте. Фото: Информатор\r\nС первых минут грозы спасатели работают в усиленном режиме. По всему Киеву идет ликвидация последствий еще во время шторма.\r\nНа улице Николая Матеюка дерево завалилось на маршрутку. \r\nВо время падения дерева на улице Казимира Малевича также пострадал человек. Информации о пострадавшем пока нет.\r\nчясмячмсмячс