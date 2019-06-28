Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля

Сильная жара, свирепствовавшая в Украине, переместилась в Западную Европу. И теперь северная Германия задыхается от + 33 + 37 градусов, не говоря уже об Испании и все Средиземноморье.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

По ее словам, в ближайшие дни Украина наконец получит свежую компенсацию за недавнее жару. Атмосферный фронт, связанный с балтийским влажным циклоном Отто, создаст условия для влажной и прохладной погоды.

"Дожди будут локальным и небольшими, но холодный воздух, который всегда тяжелее, будет заходить в Украине вместе с сильным ветром. Направление ветра ожидается северо-западным. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, особенно опасные зоны - под старыми деревьями", - предупредила Диденко.

На юге и востоке Украины, по ее словам, сильный ветер маловероятен. Жара будет падать стремительно и уже в течение 28, 29 и 30 июня в большинстве областей Украины дневная температура воздуха составит + 20 + 26 градусов. На юге и востоке ожидается + 23 + 29 градусов, а в северных областях местами даже + 18 + 22 градуса.

Метеоблог главного синоптика страны. Источник: met.fu-berlin.de

Существенно похолодает ночью - столбики термометров будут опускаться до + 9 + 16 градусов.

Начало июля вновь усилит температурный режим в Украине ожидается в течение дня + 25 + 30 градусов, на юге и востоке местами до +32 градусов. Однако сильная жара маловероятна.

1 июля в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, осадков не ожидается, лишь на юго-востоке возможны локальные грозовые дожди. 2 июля придет атмосферный фронт, поэтому увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди с грозами. 3 июля усилится влияние западного антициклона с центром над Великобританией - в большинстве областей Европы, включая Украину, будет преобладать сухая погода.

В Киеве в День конституции на длинных выходных 28, 29 и 30 июня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Однако осадки будут незначительными, а солнечные периоды - более продолжительными. В столице конец недели, вместе с выходными, будут ощутимо свежее.

Температура воздуха в Киеве снизится ночью до +10 +14 градусов, днем ​​ожидается + 20 + 22 градуса. Прохладные чувства усиливать порывистый северо-западный ветер.

Июль начнется в столице повышением температуры воздуха, однако реванша сильной жары не будет. Столбики термометров поднимутся в дневные часы до +25 +28 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 2 июля пройдут местами кратковременные дожди с грозами.

"Такая синоптическая ситуация со значительными колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами, вызвать слабость, сонливость, головная боль. Внимательно следите за своим самочувствием и новыми прогнозами погоды", - предупредила Диденко.

Однако позитив, по ее мнению, в подобной метаморфозе погоды есть. Ведь дожди и похолодание очистят воздух от вредных веществ, которые аккумулировала длительное время жара над нашими домами и окружающей средой.

Напомним, Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов.

Тем временем, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.