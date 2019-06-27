подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 июня 2019, четверг, 13:36 241
Происшествия 2019-06-27T13:36:52+03:00
Українські Новини
Ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дорог, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов

Ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дорог, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов

Сегодня, 27 июня, после долгой жары на Киев налетел настоящий ураган с дождем и шквальным ветром. Мало того, что он залил улицы, так еще и повалил деревья на трамвайные пути и Кольцевую дорогу, срывал на домах кровлю и валил заборы. 

На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд. Об этом сообщает Киев Оперативный. 

На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.

А забор на улице Межевой прилетел прямо в припаркованные автомобили.

На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.

На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.

А предупреждали ведь - вот здесь: грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды.

Зато вот ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.

Больше новостей о: Ливень Гроза Последствия стихии

Архив
Новости
Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Баранецкий 14:06
Кандидат на должность закарпатского губернатора Бондаренко заработал 42 тысячи гривен, а вот его жена - 985 тысяч гривен 14:04
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса. Фото: facebook/GeneralStaff
Фирма экс-начальника Генштаба пыталась продать Минобороны контрабандные запчасти ЗРК из России 14:04
Больше всего люди хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко, – опрос 13:57
Введение рынка электроэнергии в безопасном режиме позволит сдержать тарифы, – Корольчук 13:38
больше новостей
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию 17:49
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok