підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 червня 2019, четвер, 21:35 38
Життя 2019-06-27T22:15:09+03:00
Українські Новини
Фото дня: ефектні чорні хмари накрили центральні висотки Києва

Фото дня: ефектні чорні хмари накрили центральні висотки Києва

Хмари над центром Києва. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Хмари над центром Києва. Фото: Alona Zakharova/Facebook

Сьогодні столицю України сильно затягнуло хмарами, внаслідок яких на Київ обрушилася сильна гроза, а вулиці затопив потік води. Кияни та гості міста масово ділилися знімками неба, особливо, над центром міста, де хмари над висотками виглядали особливо ефектно.

Відповідні фото опублікувала і кореспондентка Українських Новин Альона Захарова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На фотографіях видно, як центральні будівлі, хмарочоси в районі Палацу Спорту накрили густі сірі і чорні хмари за кілька хвилин до того, як над столицею прогримів грім і заблищали блискавки.

У коментарях користувачі відзначили, що згодом злива наздогнала їх на ВДНГ, також кияни потрапили під дощ у районі Львівської площі, Лук'янівки і Золотих воріт.

Фото: Alona ZakharovaФото: Alona Zakharova

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі. Також через аномальний потоп і шквали людину під Києвом на смерть прибило деревом.

Крім того, злива в Києві повалила дерева на Кільцевій дорозі, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків. Раніше синоптик попереджала про складну і контрастну погоду через циклону Otto з Прибалтики.

Тим часом на День Конституції в Україні спекотно буде лише на півдні, місцями дощ.

Більше новин про: Фото дня погода в Києві Негода в Києві

Архів
Новини
Екс-кандидатка від "Європейської солідарності" підозрюється у побитті двох людей 22:33
Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їхніх заступників 21:54
Хмари над центром Києва. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Фото дня: ефектні чорні хмари накрили центральні висотки Києва 21:35
Хтось в Офісі Президента банально попався в пастку, - Клімкін про звільнення моряків 21:06 Документ
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів 20:40
більше новин
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича 23:01
Кличко почав масове звільнення столичних чиновників за фінансові порушення та недбалість 12:43
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів 08:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok