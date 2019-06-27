Фото дня: ефектні чорні хмари накрили центральні висотки Києва

Сьогодні столицю України сильно затягнуло хмарами, внаслідок яких на Київ обрушилася сильна гроза , а вулиці затопив потік води. Кияни та гості міста масово ділилися знімками неба, особливо, над центром міста, де хмари над висотками виглядали особливо ефектно.

Відповідні фото опублікувала і кореспондентка Українських Новин Альона Захарова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На фотографіях видно, як центральні будівлі, хмарочоси в районі Палацу Спорту накрили густі сірі і чорні хмари за кілька хвилин до того, як над столицею прогримів грім і заблищали блискавки.

У коментарях користувачі відзначили, що згодом злива наздогнала їх на ВДНГ, також кияни потрапили під дощ у районі Львівської площі, Лук'янівки і Золотих воріт.

Фото: Alona Zakharova

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі. Також через аномальний потоп і шквали людину під Києвом на смерть прибило деревом.

Крім того, злива в Києві повалила дерева на Кільцевій дорозі, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків. Раніше синоптик попереджала про складну і контрастну погоду через циклону Otto з Прибалтики.

Тим часом на День Конституції в Україні спекотно буде лише на півдні, місцями дощ.