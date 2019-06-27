На Киев сегодня, 27 июня, после долгой жары обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы, передают Українські Новини. \r\nСпасатели и Укргидрометцентр предупреждает о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.\r\n"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 июня в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м\/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении. \r\nЖители Киева сняли несколько зрелищных видео грозы в городе. Вот, например, как буря разыгралась на Оболони.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yXhUXHjYx9U" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xI4bcIndUyQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n А вот тут - на Куреневке\r\n\r\nТакже ливень успел затопить несколько улиц в Киеве - последствия грозы также попали на видео. Так, автомобили вынуждены выезжать на проспект Героев Сталинграда по самые номера в воде. \r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=uJDjigKnnTs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wPMqV6JzYo4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\nВ Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.