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27 июня 2019, четверг, 12:31 2179
Происшествия 2019-06-27T12:37:28+03:00
Українські Новини
Видео дня: На Киев обрушилась сильная гроза, улицы затопил поток воды

Видео дня: На Киев обрушилась сильная гроза, улицы затопил поток воды

На Киев сегодня, 27 июня, после долгой жары обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы, передают Українські Новини. 

Спасатели и Укргидрометцентр предупреждает о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 июня в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении. 

Жители Киева сняли несколько зрелищных видео грозы в городе. Вот, например, как буря разыгралась на Оболони.

 А вот тут - на Куреневке

Также ливень успел затопить несколько улиц в Киеве - последствия грозы также попали на видео. Так, автомобили вынуждены выезжать на проспект Героев Сталинграда по самые номера в воде. 

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.

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