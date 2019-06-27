підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 червня 2019, четвер, 10:06 15
Фінанси 2019-06-27T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар в обмінниках Києва продовжує падати

Долар в обмінниках Києва продовжує падати

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 26 червня на 0,92% до 26,3006 UAH/USD, курс купівлі - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,77 коп. до 29,3759 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,45 коп. до 29,8969 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,9834 26,3006 29,3759 29,8969 3,62 4,25
Максимальний 26,0800 26,7000 29,6000 30,2000 4,05 5,00
Мінімальний 25,5000 26,1600 29,0000 29,6800 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.

Крім того, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Тим часом Національний банк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

Також у Нацбанку розповіли, скільки банки заробили в травні.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро обмін валют курс долара до гривні Київські обмінники курс гривні до долара

Архів
Новини
Київстар збільшив територію покриття 4G ще в трьох областях України 11:50 Прес-реліз
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Українці хочуть бачать прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування 11:34
По всій території України оголосили надзвичайну пожежонебезпеку 11:08
Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва 11:04
більше новин
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича 23:01
Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик 11:56
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів 08:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok