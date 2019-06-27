Долар в обмінниках Києва продовжує падати

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 26 червня на 0,92% до 26,3006 UAH\/USD, курс купівлі - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,77 коп. до 29,3759 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 2,45 коп. до 29,8969 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,9834\r\n26,3006\r\n29,3759\r\n29,8969\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,0800\r\n26,7000\r\n29,6000\r\n30,2000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,5000\r\n26,1600\r\n29,0000\r\n29,6800\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.\r\nКрім того, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\nТим часом Національний банк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.\r\nТакож у Нацбанку розповіли, скільки банки заробили в травні.