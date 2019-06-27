Долар в обмінниках Києва продовжує падати

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 26 червня на 0,92% до 26,3006 UAH/USD, курс купівлі - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,77 коп. до 29,3759 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,45 коп. до 29,8969 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,9834 26,3006 29,3759 29,8969 3,62 4,25 Максимальний 26,0800 26,7000 29,6000 30,2000 4,05 5,00 Мінімальний 25,5000 26,1600 29,0000 29,6800 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.

Крім того, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Тим часом Національний банк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

Також у Нацбанку розповіли, скільки банки заробили в травні.