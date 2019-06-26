Долар і євро просіли посеред робочого тижня в обмінниках Києва

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,74 коп. до 26,3098 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,30 коп. до 26,0289 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,33 коп. до 29,4136 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 0,45 коп. до 29,9214 UAH\/EUR.\r\nПри цьому курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 червня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 1,17 коп. до 26,0319 UAH\/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 1,10 коп. до 29,4469 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,82 коп. до 29,9169 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0289\r\n26,3098\r\n29,4136\r\n29,9214\r\n3,68\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1200\r\n26,6900\r\n29,6000\r\n30,1700\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,9000\r\n26,2000\r\n29,0200\r\n29,7500\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерти запевняють, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію. Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня. Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\nРаніше в Нацбанку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість української економіки.\r\nТим часом офіційний курс гривні продовжував зростати.