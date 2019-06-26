Долар і євро просіли посеред робочого тижня в обмінниках Києва

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,74 коп. до 26,3098 UAH/USD, курс купівлі - на 0,30 коп. до 26,0289 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,33 коп. до 29,4136 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,45 коп. до 29,9214 UAH/EUR.

При цьому курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 червня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,17 коп. до 26,0319 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 1,10 коп. до 29,4469 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,82 коп. до 29,9169 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,0289 26,3098 29,4136 29,9214 3,68 4,21 Максимальний 26,1200 26,6900 29,6000 30,1700 4,05 5,00 Мінімальний 25,9000 26,2000 29,0200 29,7500 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, експерти запевняють, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію. Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня. Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Раніше в Нацбанку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість української економіки.

Тим часом офіційний курс гривні продовжував зростати.