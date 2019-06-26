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26 июня 2019, среда, 07:00 19
Финансы 2019-06-26T07:00:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны продолжает расти

Официальный курс гривны продолжает расти

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 июня, на 0,02 коп. до 26,1910 UAH/USD по сравнению с курсом на 25 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3333,1102
100 долларов США 2619,1023
100 швейцарских франков 2685,1222
1000 иен 244,5383
10 российских рублей 4,1890
100 евро 2982,6337

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость украинской экономики.

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