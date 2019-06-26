Официальный курс гривны продолжает расти

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 июня, на 0,02 коп. до 26,1910 UAH\/USD по сравнению с курсом на 25 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3333,1102\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2619,1023\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2685,1222\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n244,5383\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1890\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2982,6337\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH\/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.\r\nРанее в Нацбанке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость украинской экономики.\r\n