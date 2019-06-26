Официальный курс гривны продолжает расти

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость украинской экономики.