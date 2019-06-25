Я переконував Макрона і Меркель не повертати Росії в ПАРЄ, - Зеленський про відновлення повноважень Росії

Президент Володимир Зеленський розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) поновити повноваження російської делегації.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації", - написав він.

Зеленський повідомив, що переконував президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель не повертати поки Россіію в ПАРЄ.

"Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше", - написав він.

При цьому Президент подякував українській делегації за боротьбу проти цього рішення.

"Головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей. Сподіваюся, що в питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні", - зазначив він.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує від прихильників повернення російської делегації в ПАРЄ також вимог іншого повернення - полонених українських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, закінчується термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.

Речник МЗС Катерина Зеленко заявила, що скасування російського заборони тільки послабить ПАРЄ, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала із заявою за повернення делегації Росії в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ на даний момент немає.