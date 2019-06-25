Гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 10,95 коп. до 26,2664 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлігів\r\n3339,3671\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2619,1201\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франкфв\r\n2686,3133\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n244,1084\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1633\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2984,2254\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля. \r\nТакож торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки, а Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів до осені 2019. Крім того, державний борг у квітні збільшився на $1 млрд.\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України, а зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.