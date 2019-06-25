Гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 10,95 коп. до 26,2664 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлігів 3339,3671 100 доларів США 2619,1201 100 швейцарських франкфв 2686,3133 1000 ієн 244,1084 10 російських рублів 4,1633 100 євро 2984,2254

Як повідомляли Українські Новини, на початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля.

Також торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки, а Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів до осені 2019. Крім того, державний борг у квітні збільшився на $1 млрд.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України, а зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.