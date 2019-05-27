Госдолг в апреле увеличился на $1 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов до 79,82 млрд долларов (по состоянию на 31 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов против 2 147,2 млрд гривен, или 78,79 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) против 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,18 млрд долларов до 40,14 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 12,83 млрд гривен до 777,13 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,15 млрд долларов до 29,19 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 279,26 млрд гривен, или 10,49 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В апреле международные резервы сократились на 0,5% до 20,5 млрд долларов.