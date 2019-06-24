В начале рабочей недели курс доллара обвалился

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 июня на 10,5 коп. до 26,3642 UAH/USD, курс покупки - на 14,64 коп. до 26,0161 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,73 коп. до 29,3629 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,64 коп. до 29,8932 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,0161 26,3642 29,3629 29,8932 3,62 4,25 Максимальный 26,1100 26,7000 29,5700 30,2000 4,05 5,00 Минимальный 25,5000 26,2500 29,0000 29,6900 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, перед выходными НБУ понизил курс гривны.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH/USD.

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.