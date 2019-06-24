В начале рабочей недели курс доллара обвалился

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 июня на 10,5 коп. до 26,3642 UAH\/USD, курс покупки - на 14,64 коп. до 26,0161 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,73 коп. до 29,3629 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 1,64 коп. до 29,8932 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,0161\r\n26,3642\r\n29,3629\r\n29,8932\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1100\r\n26,7000\r\n29,5700\r\n30,2000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5000\r\n26,2500\r\n29,0000\r\n29,6900\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными НБУ понизил курс гривны.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.