Рубль в начале рабочей недели обвалился

В понедельник, 24 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 21 июня упал на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи вырос на 4 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 24 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти.\r\nВ начале рабочей недели курс доллара обвалился.\r\nКроме того, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.