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24 июня 2019, понедельник, 10:48 212
Финансы 2019-06-24T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль в начале рабочей недели обвалился

Рубль в начале рабочей недели обвалился

В понедельник, 24 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 21 июня упал на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей.

Курс продажи вырос на 4 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 24 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,25
Максимальный 4,05 5,00
Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти.

В начале рабочей недели курс доллара обвалился.

Кроме того, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

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