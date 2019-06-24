Рубль в начале рабочей недели обвалился

В понедельник, 24 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 21 июня упал на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей.

Курс продажи вырос на 4 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 24 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,62 4,25 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти.

В начале рабочей недели курс доллара обвалился.

Кроме того, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.