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20 червня 2019, четвер, 16:20 28
Президент 2019-06-20T16:40:26+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував низку указів, включаючи штрафи за порушення касової дисципліни

Зеленський скасував низку указів, включаючи штрафи за порушення касової дисципліни

Президент Володимир Зеленський скасував понад 150 указів, включаючи про штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

Відповідні укази Президента №418 та №419 від 20 червня оприлюднено на сайті глави держави, передають Українські Новини.

Серед скасованих указів також: указ від 1991 року про боротьбу зі спекулятивною діяльністю, від 1993 року – про порядок виконання державного бюджету.

Також скасовано низку указів, що стосується обігу та оплати за бланки векселів, валютного регулювання та ybpre указів щодо підприємницької діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський скасував указ про використання спеціальних сигналів на службових автомобілях.

20 червня Зеленський підписав перший закон - про відпустки для усиновителів дітей-сиріт.

Тим часом Володимир Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації Адміністрації Президента.

В соціальних мережах активно почали обговорювати ідею Президента Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента в будівлю Українського дому.

 

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