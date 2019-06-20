Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот

Президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот.

Об этом говорится в обнародованном командой Зеленского видео, передают Українськi Новини.

"Господин Президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни. Это закон, принятый 30 мая 2019 года. За него проголосовали 248 депутатов. Он устанавливает новые правила предоставления отпусков в связи с усыновлением ребенка. Это небольшой текст, но это очень важно, поскольку это первая ваша подпись как Президента", - сказал глава Администрации Президента Андрей Богдан.

Ранее оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, в то же время Семейный кодекс разрешал усыновление ребенка исключительно после достижения им двухмесячного возраста.

Верховная Рада установила, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

"Хорошо", - сказал Зеленский и подписал закон.

Как сообщали Українські Новини, в Украине проголосовали за закон об отпусках для людей, усыновивших новорожденных детей.

В апреле 2018 года Кабинет Министров предложил Раде отменить отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.

Тем временем в 2018 усыновили меньше всего детей за годы независимости Украины.