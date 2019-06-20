Соцсети волнуются, что Крещатик будут перекрывать после переезда офиса Зеленского в Украинский дом

В социальних сетях активно начали обсуждать идею Президента Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента в здание Украинского дома.

Так, жители Киева обеспокоены из-за возможного перекрытия движения на Крещатике и на одной из центральных развязок столицы.

"Перенос Администрации Президента Украины в Украинский дом является не лучшим вариантом. И речь здесь вовсе не о том, что в этом помещении когда-то располагался музей Ленина. Нужно принимать во внимание транспортную развязку. Украинский дом находится в самом центре Киева, где всегда достаточно насыщенное движение. Хорошо, наш Президент передвигается без кортежей и перекрытия движения. Однако, если нужно будет принимать официальные международные делегации, то в таких случаях перекрытие движения предусмотрено не только соответствующими протоколами встреч, но и требованиями безопасности. А это повлечет транспортный коллапс в центре столицы. Учитывая эти причины, Администрация Президента на Банковой имеет удобное расположение", - написал Геннадий Гребнев.

О возможном транспортном коллапсе в Киеве в случае переноса АП отмечает и Денис Пятигорец.

"Читаю об идее переноса Администрации Президента в Украинский дом. Заинтересовала вот эта фраза: "Одним из условий переезда является создание площади для проведения акций протеста. Для этого, скорее всего, будет изменена схема движения транспорта по Европейской площади". Кто ездит по Киеву, тот знает, насколько загруженной является Европейская площадь, которая является перекрестком двух основных артерий города - Крещатика и Набережной. Если там что-то "измениться", то транспортный коллапс центра столицы станет аксиомой. И даже восстановление проезда по улице Героев Небесной сотни (бывшая Институтская) не решит эту проблему", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уже создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП.

В АП на Банковой могут открыть исторический музей.

Ранее у Владимира Зеленского рассказали, что им не нравится на Банковой.