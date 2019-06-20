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20 июня 2019, четверг, 14:52 285
Президент 2019-06-20T14:52:40+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил указ об использовании спецсигналов на служебных автомобилях

Зеленский отменил указ об использовании спецсигналов на служебных автомобилях

Президент Владимир Зеленский отменил указ об использовании специальных сигналов на служебных автомобилях.

Об этом говорится в указе Президента №416 от 20 июня, передают Українськi Новини.

Этим указом признан утратившим силу указ Президента Виктора Ющенко от 30 марта 2005 года "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Этим документом регулировалось применение спецсигналов на транспорте, который перевозит лиц под государственной охранной.

Так, было установлено, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, или на транспортных средствах силовых ведомств при наличии специального разрешения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал первый закон.

Тем временем Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП.

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