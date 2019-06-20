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20 июня 2019, четверг, 14:03 274
Президент 2019-06-20T14:03:47+03:00
Українські Новини
Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП

Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП

Администрация президента
Администрация президента

президент Владимир Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.

Об этом говорится в указе №417, передают Українськi Новини.

Этим указом создается Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации.

Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий.

Офис президента возглавляет руководитель офиса.

В состав Офиса президента входят: руководитель офиса, первый заместитель, заместители руководителя, руководитель аппарата офиса, первый помощник президента, помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, уполномоченные президента, представители президента, кабинет президента, кабинет руководителя офиса, директорат по вопросам правовой политики, директорат по вопросам внешней политики, директорат по вопросам национальной безопасности и обороны, директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности, директорат по вопросам региональной политики и децентрализации, директорат по вопросам экономической политики, директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики, директорат по вопросам информационной политики, департамент документального обеспечения, департамент по вопросам государственного протокола и церемониала, департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, департамент по вопросам обращений граждан, департамент доступа к публичной информации, департамент управления персоналом, департамент информационных технологий, департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров, департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы офиса президента, режимно-секретный департамент.

Зеленский при этом создал комиссию по реорганизации Администрации, определив председателем этой комиссии заместителя руководителя аппарата Администрации - руководителя Главного департамента документального обеспечения Игоря Стасенко.

Как сообщали Українськi Новини, в Администрации президента на Банковой откроют исторический музей.

Ранее у Зеленского рассказали, что их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

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